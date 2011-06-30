Суд звільнив студентку, яка готувала яєчню на Вічному вогні

Печерський райсуд Києва сьогодні змінив міру запобіжного заходу для студентки Ганни СІНЬКОВОЇ, яку звинувачують у смаженні яєчні на Вічному вогні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Тепер, до ухвалення судом остаточного рішення, підсудна перебуватиме на підписці про невиїзд. До цього 20-річну Ганну три місяці утримували в слідчому ізоляторі.

Як зазначив у коментарі один з адвокатів обвинувачуваної «свободівець» Сидір КІЗІН, «сьогодні суд задовольнив наше третє поспіль клопотання про звільнення Г.СІНЬКОВОЇ з-під варти».

За його словами, «із самого початку у суду не було аргументів для пояснення, чому дівчина має перебувати в слідчому ізоляторі. Чомусь до цього часу суд не реагував на клопотання про зміну міри запобіжного заходу, навіть попри те, що в справі були клопотання про взяття на поруки від чотирьох народних депутатів».

Як сказав адвокат, надалі захист вимагатиме закриття справи проти Г.СІНЬКОВОЇ за відсутністю карного злочину.

Як повідомлялось, 20-річна студентка Г.СІНЬКОВА перебувала під арештом у Лук’янівському СІЗО з 29 березня. У грудні минулого року вона з декількома іншими дівчатами посмажила яєчню на Вічному вогні у Парку слави в Києві, протестуючи проти безглуздого спалення газу на підтримання тоталітарної радянської символіки замість витрачати ці гроші на ще живих ветеранів. Г.СІНЬКОВІЙ інкримінують статтю 297 ч. 2 ККУ «Наруга над могилою» (від 3 до 5 років позбавлення волі).