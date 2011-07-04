Дніпропетровських міліціантів посадили в електромобілі (фото)

Центр Дніпропетровська з 2 липня патрулюють місцеві правоохоронці на електромобілях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, напередодні заступник голови ОДА Іван СТУПАК передав два електромобіля співробітникам комунального підприємства «Муніципальна гвардія».

«Патрулювання на цих автомобілях вирішує цілу низку серйозних аспектів. По-перше, це екологічно чистий транспорт, по-друге, зручний для патрулювання і затримання вуличних злочинців, по-третє, ми значно зекономимо витрати на енергоносії», – сказав І.СТУПАК.

Електромобілі придбані за спонсорські кошти, обсяг яких не розголошується. Цей транспортний засіб розрахований на 4 особи, його максимальна швидкість - 25 км/год. Електромобіль має зручний радіус розвороту, зручну посадку й висадку. Зарядка акумуляторної батареї дозволяє проїхати до 80 км, що вистачить для однієї зміни патрулювання.

Електромобілі активно використовуються органами правопорядку у країнах Європи, у США, Японії, Росії.

До 1 вересня для КП «Муніципальна гвардія» планується закупити ще 8 електромобілів.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого депутати Дніпропетровської міської ради ухвалили рішення про створення комунального підприємства „Муніципальна гвардія”.

Муніципальна гвардія підпорядковується Департаменту взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи і з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

Муніципальна гвардія забезпечує правопорядок у Дніпропетровську під час проведення масових заходів, надає послуги з охорони підприємств та установ.

У муніципальній гвардії служать 130 професіоналів, колишніх співробітників органів внутрішніх справ.