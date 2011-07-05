Комісія рекомендує квотувати імпорт узбецьких автомобілів

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабінету Міністрів України встановити квоти на імпорт до України узбецьких автомобілів легкових нових.

Як повідомили УНІАН у Мінекономрозвитку, відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 30 червня.

Комісія під час розгляду питання встановила, що Узбецька сторона ввела різні ставки акцизного податку для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російській Федерації і з третіх країн (зокрема з України), що є дискримінаційною дією з боку Узбекистану.

За даними Мінекономрозвитку, розмір акцизу при імпорті автомобілів з України до Узбекистану в 14 разів більший від акцизу, що застосовується до автомобілів, які імпортуються з Росії.

Згідно з пропозиціям комісії, імпорт узбецьких автомобілів має бути обмежений одним автомобілем у кожній категорії (обсяг циліндра менше 1000 куб. см, 1000–1500 куб. см і 1500–2200 куб. см).

Довідка УНІАН. Узбекистан поставляє до України дві моделі Daewoo: Nexia і Matiz.