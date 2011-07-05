Дворічна дівчинка загинула в Москві, випавши з вікна 9 поверху

Дворічна дівчинка розбилася, випавши з вікна дев`ятого поверху будинку на заході Москви у понеділок увечері, повідомив РІА "Новости" працівник правоохоронних органів.

За його словами, інцидент стався в будинку 105 на проспекті Вернадського близько 21.00 мск.

"Дитина випала з відкритого вікна квартири на дев`ятому поверсі і загинула. На місці події перебувають співробітники правоохоронних органів, які з`ясовують всі обставини", - сказав співрозмовник агентства.

У минулі вихідні аналогічний випадок стався на півночі міста, нагадує агентство. Шестирічний хлопчик випав з вікна шостого поверху і розбився - після того, як його мати пішла в магазин і залишила вікно відкритим.

Співробітники правоохоронних органів звертаються до батьків маленьких дітей не залишати їх без нагляду, коли відкриті вікна.