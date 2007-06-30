Видача документів про середню освіту у виправній колонії (5 фото)
16:19, 30 червня 2007Разное
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Школу створено рік тому
Учні вечірньої загальноосвітньої школи №38 в стінах виправної колонії № 6 (Кіровоград) одержують свідоцтва про закінчення 9 класів на урочистій лінійці. Школа у колонії була створена рік тому. Раніше засуджені здобували середню освіту тільки шляхом екстернатури, а нинішнього року навчалися, як і інші школярі: відвідували уроки, виконували домашні завдання, отримували оцінки. Зараз тут навчається 160 учнів з різними термінами ув’язнення. До ув’язнення деякі з них закінчили лише три-п’ять класів.
Фото Олега Шрамка / УНІАН
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