ДТП на Рівненщині: загинула дитина, ще 8 дітей постраждали
09:37, 05 липня 2007Разное
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Мікроавтобус зіткнувся з причепом трактора
У середу о 23.00 поблизу с. Хміль Рокітнянського району Рівненської області мікроавтобус "Мерседес-бенц" зіткнувся з причепом трактора, внаслідок чого одна дитина загинула (1996 р.н.) і ще 10 осіб постраждало, з них 8 дітей.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до травматологічного відділення Ракітнівської ЦРЛ.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Рівненській області.
Всього за добу на території України зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 12 осіб та 188 - травмовано.
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