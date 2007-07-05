ДТП на Рівненщині: загинула дитина, ще 8 дітей постраждали

У середу о 23.00 поблизу с. Хміль Рокітнянського району Рівненської області мікроавтобус "Мерседес-бенц" зіткнувся з причепом трактора, внаслідок чого одна дитина загинула (1996 р.н.) і ще 10 осіб постраждало, з них 8 дітей.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалих з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до травматологічного відділення Ракітнівської ЦРЛ.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Рівненській області.

Всього за добу на території України зареєстровано 159 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 12 осіб та 188 - травмовано.