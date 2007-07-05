Хто дозволив продати майно Скоропадських?

Працівники Чернігівської обласної інспекції з охорони пам’яток історії та культури обурені тим, що в Інтернеті та ЗМІ, як обласного так і державного рівня, пройшла дезінформація про те, ніби інспекція визнала флігелі маєтку Івана Скоропадського (діда останнього українського гетьмана, творця унікального Тростянецького дендропарку), який “зруйнували дощенту після революції”, “такими, які історичної цінності не мають”.

Про це повідомила УНІАН завідувач сектору відділу охорони пам’яток історії та монументального мистецтва Ірина ЦИМБАЛЕНКО.

„До нашої установи жодного офіційного звернення про історичну цінність комплексу та можливість його продажу не надходило”, - наголосила вона.

За словами І.ЦИМБАЛЕНКО, усі питання, пов’язані з господарськими будівлями, що залишилися від маєтку Скоропадського, знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування, які й прийняли рішення про їх продаж. І.ЦИМБАЛЕНКО уточнила, що селищна рада вирішила продати флігелі маєтку декільком особам, серед яких є і нащадок Скоропадських.

До компетенції інспекції на території Тростянецького дендропарку (Ічнянський район Чернігівської області) належать три об’єкти – могила І.М.Скоропадського, пам’ятник Т.Г.Шевченку та пам’ятник І.М.Скоропадському, зазначила вона.