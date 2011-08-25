У Криму одночасно запустили тисячу ракет
23:28, 25 серпня 2011Разное
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Повідомив медіа-центр Міністерства оборони
У Феодосії (Крим) представники Асоціації професійних піротехніків України одночасно відстріляли тисячу піротехнічних ракет, встановивши новий рекорд країни.
Про це повідомив кримський медіа-центр Міністерства оборони.
Акція була приурочена до святкування 20-річчя Незалежності України.
Салют тривав лише близько 30 секунд.
Представники Книги рекордів нагородили асоціацію дипломом. У документі наголошується: «Категорія "Масові заходи" - найбільша кількість одночасно запущених у небо піротехнічних ракет».
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