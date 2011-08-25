У Криму одночасно запустили тисячу ракет

23:28, 25 серпня 2011
Разное
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Повідомив медіа-центр Міністерства оборони

У Феодосії (Крим) представники Асоціації професійних піротехніків України одночасно відстріляли тисячу піротехнічних ракет, встановивши новий рекорд країни.

Про це повідомив кримський медіа-центр Міністерства оборони.

Акція була приурочена до святкування 20-річчя Незалежності України.

Салют тривав лише близько 30 секунд.

Представники Книги рекордів нагородили асоціацію дипломом. У документі наголошується: «Категорія "Масові заходи" - найбільша кількість одночасно запущених у небо піротехнічних ракет».

 

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