У Криму одночасно запустили тисячу ракет

Повідомив медіа-центр Міністерства оборони

У Феодосії (Крим) представники Асоціації професійних піротехніків України одночасно відстріляли тисячу піротехнічних ракет, встановивши новий рекорд країни. Про це повідомив кримський медіа-центр Міністерства оборони. Акція була приурочена до святкування 20-річчя Незалежності України. Салют тривав лише близько 30 секунд. Представники Книги рекордів нагородили асоціацію дипломом. У документі наголошується: «Категорія "Масові заходи" - найбільша кількість одночасно запущених у небо піротехнічних ракет».

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