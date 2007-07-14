Нью-Йорк відзначив 30-річчя "кінця світу", як тоді охрестили цю добу журналісти - ночі грабунків та підпалів через відсутність електрики 13 липня 1977 року, пише кореспондент РІА "Новости".

Багато мешканців міста у п`ятницю ввечері запалили у вікнах і біля будинків свічки, місцеві ЗМІ транслювали відеохроніку і фотографії цього кошмару. Газета "Нью-Йорк Таймс" відкрила тематичний чат, в якому свої спогади розмістили більше ста свідків і очевидців.

Після чотирьох ударів блискавки в лінії електропередач в сильну грозу ввечері 13 липня 1977 року Нью-Йорк поринув у пітьму в прямому і фігуральному сенсі. У діловій столиці США почалися грабунки, погроми та підпали, в яких брали участь десятки тисяч мешканців околиць.

Збитки від масових заворушень сягли 300 мільйонів доларів, півтори тисячі магазинів було розграбовані, тисячі спалені, поліція після запровадження надзвичайного стану в місті, заарештувала майже чотири тисячі осіб.

"Та сама чорна ніч і 11 вересня 2001 року - ось два моменти в житті, коли я відмовлялася зрозуміти, що знаходжуся в Нью-Йорку", - написала одна з читачок "Нью-Йорк Таймс".