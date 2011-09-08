Тігіпко вирішив воювати з «дітьми війни» і чорнобильцями в судах

Сенсаційна заява - уряд має намір оскаржити рішення судів на користь виплат пенсіонерам-чорнобильцям, а також «дітям війни». Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко мотивував це рішенням так: «Інвалід першої группы-«чорнобилець» по судах - те, що сьогодні відбувається - відсуджує собі пенсію. Я не коментуватиму дії суддів, я не маю права це робити. Відсуджують собі пенсію першої групи до 30 тис. грн... другої групи - до 24 тис. грн., третьої, - до 17 тис. грн. Ми, безумовно, звертатимемося до суду з апеляцією, ми відстоюватимемо позиції. Я вважаю, що йде колосальна соціальна несправедливість по відношенню до всіх інших. Середня пенсія - 1205 грн., а люди воюють за те, щоб їм виплатили 30 тис. грн.» (щоправда, чиновника чомусь не обурюють пенсії його попередників в різних урядах і депутатів). «Якщо все буде задоволено по всіх позовах, які вони («чорнобильці») подають, то до кінця року ця сума може скласти 9,1 млрд. грн. Це все не бюджет Пенсійного фонду, це вся держава повинна дотувати.», - обурився Тігіпко.

Те саме відбувається і з «дітьми війни». «Зараз за рішеннями судів для них ухвалюються рішення, щоб вони одержували більше, ніж учасники бойових дій, - 30% прожиткового мінімуму (доплата до пенсії)», - пояснив віце-прем`єр. За його словами, в бюджеті не закладені кошти на такі витрати. І якщо провести емісію для виплати доплат «дітям війни» і «чорнобильцям», то це призведе до інфляції.

Цікавий той факт, що в своїй заяві С.Тігіпко назвав цю кричущу несправедливість - позовами на користь підвищення пенсій. Насправді йдеться про борги держави за соцвиплатами, які встановлені законом для зазначених категорій громадян. Причому вони і так вже урізалися ухвалами Кабміну. Держава за цією статтею видатків уже заборговувала кількасот мільярдів гривень. Погасити «позику» можливості немає і, як заявив глава Мін`юсту Олександр Лавринович, «ніколи не буде». Ось і придумали, як вивернутися. Тим часом, від позовів українців тріщать полиці в судах, які ухвалюють рішення зовсім не на користь відповідача. Йдеться і про європейську Феміду. Тобто, закони не виконуються, борги перед населенням ростуть, а влада вводить ще один принцип порятунку скарбниці - доведемо своє право не платити згідно із законом. Як інакше можна сприймати заяву С.Тігіпка.

На сьогодні третина всіх пенсіонерів України - «діти війни». Пенсійний фонд вже який рік нараховує їм тільки 10% від 30% належних доплат. Виправдальний аргумент ПФ, якщо взагалі такий має право бути, - грошей немає.

Як результат, “діти війни” відстоюють пільги на рівні Феміди. Причому до судів, які здебільшого (що абсолютно об`єктивно) виносять позитивний для позивачів вердикт, Пенсійний фонд подає апеляції і касації. Важливий момент - згідно із законом такі дії називаються зловживанням правами. Експерти вважають, що такими діями держава намагається якомога довше відтягти виконання рішень судів (іноді на роки!), ухиляючись таким чином від виконання своїх прямих обов`язків.

Що стосується позовів чорнобильців, кількість яких на сьогодні перевищує сотні тисяч, то тільки кожен десятий з них проходить в Україні всі необхідні судові процедури і задовольняється, хоча всі вони складені однаково. Для отримання позитивного рішення, яке в принципі й не має бути іншим, часто доводиться платити. Хабар становить половину вартості питання. І тут не рідкість, коли процес розгляду позову в суді затягується на користь державних органів. Причому з початку 2011 року держава і зовсім відмовилася від забезпечення цієї статті видатків. За підсумками січня, сума недоплат досягла близько 50 млн. грн.

Виходить, мало того, що держава не виконує свої прямі обов`язки по соціальних гарантіях, так ще наважиться на безпрецедентний крок - відстоювати свої антиконституційні діяння в судах. Саме антиконституційні. Частиною 3 статті 22 Основного закону України передбачено - «при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

Нана Чорна