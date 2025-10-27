GenerationOne може друкувати аж у 5 осях замість звичних 3.

Дві лондонські компанії - Generative Machine і Aibuild - представили GenerationOne - незвичайний 3D-принтер, створений за допомогою генеративного ШІ.

Новинка вирізняється не тільки своїм органічним зовнішнім виглядом, а й тим, що здатна друкувати в 5 осях, тоді як більшість моделей обмежені 3.

Робоча область становить близько 140x180 мм, платформа змінна, а вирівнювання повністю автоматичне. Основа рухається по лінійних напрямних, що забезпечує високу точність, а зібраний принтер зі стандартних комплектуючих. Поки що він розрахований на PLA і PETG, без підтримки вуглепластика або інженерних матеріалів.

Головна інновація GenerationOne - 5-осьовий друк, який раніше застосовувався в робототехніці та промисловому 3D-виробництві. У класичних FDM-принтерах міцність деталі обмежена шарами по осі Z, які легко ламаються.

Нова система дає змогу переорієнтувати сопло під час друку, роблячи шари міцнішими і усуваючи необхідність у підтримувальних структурах. Це означає, що можна створювати складні форми з гладкими поверхнями і кращими властивостями.

Керує всім промислове ПЗ, доопрацьоване Aibuild - воно генерує оптимальні траєкторії руху, автоматично нарізає модель і повністю використовує всі 5 осей.

Про ціну поки нічого не повідомляється, але першу обмежену партію покажуть 18 листопада на виставці Formnext у Франкфурті-на-Майні.

Раніше ми розповідали, що в Техасі відкриють перший у своєму роді Starbucks, надрукований на 3D-принтері. Кафе прийме перших клієнтів уже цього місяця.

