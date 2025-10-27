Голова держави висловив надію, що за цим рішенням адміністрації Трампа послідують "‎нові вторинні санкції".

За українськими оцінками, нові санкції США проти компаній "‎Роснефть"‎ і "‎Лукойл"‎ можуть скоротити нафтовий експорт з РФ на 50%, що призведе до втрати доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць. Про це в інтерв'ю виданню Axios повідомив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави висловив надію, що за цим рішенням адміністрації Трампа послідують "‎нові вторинні санкції"‎ і "‎паралельні кроки з боку Конгресу"‎.

Зеленський заявив, що Володимир Путін не здасться, якщо США не посилять тиск. У зв'язку з цим він вважає важливою зустріч Дональда Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.

"‎Я вважаю, що найрішучішим кроком буде відмова Індії та Китаю від купівлі енергоресурсів у Росії, в першу чергу нафти"‎, – додав Володимир Зеленський.

Президент розповів, що під час останньої зустрічі з Трампом у Білому домі обговорювалася, зокрема, тема ймовірної поставки Україні крилатих ракет Tomahawk. Він назвав перемовини "‎конструктивними"‎, але зазначив, що вони не були легкими.

"Ми говоримо не тільки про "Томагавки". У США є багато схожих речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що працювати з Путіним можна тільки через тиск", – зазначив український лідер, додавши, що скептично ставиться до готовності Кремля прийняти будь-який мирний план.

Нові санкції США – що відомо

Нагадаємо, минулого тижня Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти двох найбільших російських нафтових компаній – "Роснефть" і "Лукойл".

На думку деяких фахівців, у разі повної реалізації санкції можуть перекрити потік доходів від продажу викопного палива, що фінансують військову машину Кремля, адже на ці дві компанії припадає близько половини щоденного видобутку нафти в Росії.

Водночас інші спеціалісти вважають, що обмеження не стануть для Москви фатальними, адже за три роки РФ навчилася обходити прості нафтові санкції. Одне зі слабких місць санкцій полягає в тому, що обмеження запроваджуються із місячною відстрочкою, а не негайно.

