В Україні оновили графіки відключень світла: хто найдовше сидітиме у темряві

У Києві та на Дніпропетровській області оновили графіки відключення світла, повідомляє ДТЕК.

Відповідно до вказаних змін, зі світлом у столиці весь день лишатиметься тільки підгруппа 2.1. Для решти киян будуть запроваджені погодинні вимкнення електроенергії.

Максимальний час без світла перебачено для обох підгруп першої групи – сумарно вони будуть вимкнені впродовж 5,5 годин.

Також ДТЕК оновив графіки відключень світла для Дніпропетровщини. Згідно з ними, найдовший період без світла складатиме 3,5 години.

Крім того, в Сумиобленерго повідомили, що з 16:00 до 19:00 графіки погодинних відключень на Сумщині діятимуть у обсязі 2 черг, відповідно до команди з НЕК "Укренерго.

"Будь ласка, коли світло з’являється, не вмикайте всі енергоємні прилади одночасно. Під час відключення краще витягнути з розеток побутові прилади", - ідеться в повідомленні.

В свою чергу в Житомиробленерго зазначили, що на 15:00 27 жовтня НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг - з 16:00 до 24:00 годин - 2 черги.

Графік відключення світла в Україні - останні новини

26 жовтня в "Укренерго" повідомили, що на понеділок, 27 жовтня, не заплановані погодинні графіки відключень світла. Хоча перед цим їх застосовували через наслідки російських ударів по українській енергетиці.

Щоправда, пізніше ситуація в енергосистемі України змінилася кардинально і було застосовані графіки відключення світла.

