Така ціна може стати проривом для галузі, зробивши роботів доступними не тільки для компаній, а й для людей.

Минулого тижня китайський стартап Noetix Robotics презентував компактного людиноподібного робота Bumi зростом лише 94 см і вагою 12 кг, який уже викликав справжній фурор у Китаї, пише HumanoidsDaily.

Ціна робота на платформі JD.com становить 9 998 юанів (близько $1400), що робить його вартість порівнянною з флагманським смартфоном. За даними компанії, за перші дні після старту попередніх замовлень надійшло 523 заявки на Bumi.

Така ціна може стати проривом для галузі, зробивши гуманоїдних роботів доступними не тільки для компаній, а й для людей, наголошують аналітики. Для порівняння, попередні китайські моделі, на кшталт Unitree R1, коштували майже 6 000 доларів.

Відео дня

Що стосується Bumi, то він здатний виконувати прості завдання, танцювати, допомагати в побуті або навчанні. В основі його конструкції - система балансування і управління рухом, розроблена Noetix.

Крім того, Bumi призначений для навчання моделей ШІ – його відкритий інтерфейс програмування дає змогу студентам та ентузіастам писати власні сценарії і навчати робота нових дій.

Раніше повідомлялося, що Tesla відкладає масовий випуск роботів Optimus через проблеми з конструкцією. Запустити продажі таких помічників Маск планує у 2026-2027 році за ~20 000 доларів (близько 820 000 грн).

Тим часом у Китаї винайшли першого робота, здатного виносити дитину замість жінки. Технологія штучної матки, за словами засновника компанії, вже пройшла успішні випробування на тваринах.

Вас також можуть зацікавити новини: