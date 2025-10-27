Росіяни втратили ударний гелікоптер Ка-52 з екіпажем

Від українських військових повідомлень про ліквідацію російського Ка-52 поки не надходило.

Російська армія втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52 на війні проти України.

Про це повідомив російський військовий блогер Fighterbomber. За його словами, екіпаж бойового гелікоптера загинув.

Інших подробиць поки що немає.

Відео дня

Від українських військових повідомлень про ліквідацію російського Ка-52 поки не надходило.

Гелікоптер Ка-52

Цей ударний гелікоптер призначений для ураження бронетехніки, повітряних і наземних цілей, а також для розвідки. Машина оснащена потужною бронею, сучасною системою прицілювання та ракетним озброєнням.

Попри це Ка-52 залишається вразливим для українських систем протиповітряної оборони та переносних зенітно-ракетних комплексів. З початку війни українські військові не раз збивали ці гелікоптери. Всього з початку повномасштабного вторгнення "мінуснулось" 65 таких гелікоптерів.

11 жовтня стало відомо, що окупанти втратили черговий гелікоптер Ка-52. Тоді російські пропагандисти заявляли, що падіння гелікоптера не пов'язане із бойовими діями. Двоє членів екіпажу загинули і хоча їхніх імен не називали, подейкували, що вони були досить досвідченими.

Вас також можуть зацікавити новини: