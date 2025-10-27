Росіяни втратили ударний гелікоптер Ка-52 з екіпажем

Російська армія втратила черговий ударний гелікоптер Ка-52 на війні проти України.
Про це повідомив російський військовий блогер Fighterbomber. За його словами, екіпаж бойового гелікоптера загинув.
Інших подробиць поки що немає.
Від українських військових повідомлень про ліквідацію російського Ка-52 поки не надходило.
Гелікоптер Ка-52
Цей ударний гелікоптер призначений для ураження бронетехніки, повітряних і наземних цілей, а також для розвідки. Машина оснащена потужною бронею, сучасною системою прицілювання та ракетним озброєнням.
Попри це Ка-52 залишається вразливим для українських систем протиповітряної оборони та переносних зенітно-ракетних комплексів. З початку війни українські військові не раз збивали ці гелікоптери. Всього з початку повномасштабного вторгнення "мінуснулось" 65 таких гелікоптерів.
11 жовтня стало відомо, що окупанти втратили черговий гелікоптер Ка-52. Тоді російські пропагандисти заявляли, що падіння гелікоптера не пов'язане із бойовими діями. Двоє членів екіпажу загинули і хоча їхніх імен не називали, подейкували, що вони були досить досвідченими.