З 1 листопада в Україні запроваджується новий порядок оформлення відстрочки від мобілізації. З наступного місяця військовозобов’язані зможуть подавати відповідні документи через застосунок "Резерв+" або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) без візиту в ТЦК. Про це розповів керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону.

Автоматичне продовження відстрочки

Банік нагадав, що в Україні кожні 3 місяці продовжується військовий стан і, відповідно, кожні 3 місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність, отже людям треба отримувати нові.

За його словами, близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

"Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок - дійсно близько 600 тисяч - ми продовжуємо автоматично. Людям для цього робити нічого не потрібно. Як це працюватиме? Якщо в людини сталі підстави на отримання відстрочки, то система може перевірити в інших реєстрах, що дійсно підстави збереглись. Наприклад, якщо в людини досі є троє неповнолітніх дітей, значить можна надавати цю відстрочку автоматично", - сказав Банік.

Він підкреслив, що це стосується і наукової діяльності, і навчання і т.п.

"І такі відстрочки не потребуватимуть жодних паперів, жодних візитів до ЦНАПів, ТЦК чи будь-куди. Люди отримають сповіщення в "Резерв+" про те, що їхню відстрочку подовжено автоматично", - підкреслив Банік.

Відстрочка онлайн або через ЦНАП

"Будуть автоматично подовжені ті відстрочки, які люди вже отримували. А якщо людина буде вперше подаватися на відстрочку, то це можна буде зробити двома шляхами: онлайн у "Резерв+" або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок, що якраз охоплюють 80% звернень (про відстрочку), будуть доступні в застосунку", - зазначив Банік.

За його словами, 9 основних відстрочок уже доступні в "Резерв+", ще 2 будуть доступні найближчими днями.

"Тобто основна маса доступна саме в "Резерв+". Але залишається частина, де багато паперових документів, або якщо людина не користується "Резервом" чи не має мобільного телефона, то є можливість звернутися до ЦНАП", - пояснив представник Міноборони.

Банік підкреслив, що до ЦНАПу можна буде звернутися тільки після 1 листопада.

"Протягом цього тижня, до п’ятниці включно все працює в старому режимі, працює все через ТЦК, як і було раніше", - наголосив він.

ЦНАП приймає документи, рішення ухвалює ТЦК

Банік зазначив, що ЦНАП лише приймає документи від людей і передає їх до ТЦК, в якому людина є на обліку. Можна звернутись у будь-який ЦНАП, а не лише за місцем проживання. В будь-якому випадку ухвалюватиме рішення щодо надання відстрочки комісія в ТЦК, але вже без походів людини туди.

За його словами, через 7 днів інформацію можна буде перевірити у "Резерв+" або дізнатися безпосередньо в ЦНАП, де нададуть інформацію, чи була надана відстрочка чи ні.

При цьому Банік рекомендує за можливості оформлювати документи через "Резерв": "Закликаю все таки при наявній можливості звернутись до ЦНАП, все таки скористатись "Резервом", у кого є така змога. Оскільки все таки актуальна інформація і про відстрочку буде міститися саме в тому документі, який можна згенерувати через "Резерв+".

Чи можуть мобілізувати, доки чекаєш рішення ТТЦК про відстрочку

За словами Баніка, подання документів не скасовує чинної відстрочки, і до завершення її терміну статус військовозобов’язаного не змінюється.

"Його поточна відстрочка чинна до 5 листопада, поки буде тривати період поточного воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи 6 місяців тому і т.д.", - сказав він.

Нові правила відстрочки: останні новини

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Міністерство оборони попередило, що з 1 листопада 2025 року в Україні змінюють порядок оформлення відстрочок для військовозобовʼязаних. Серед ключових змін: автоматичне продовження дії всіх відстрочок зі сталими підставами; можливість онлайн-подання заяв на 9 основних відстрочок в "Резерв+" (два типи відстрочок зʼявляться у листопаді); залучення ЦНАПів для приймання документів (у паперовому вигляді) на відстрочку; паперова довідка про відстрочку з мокрою печаткою замінюється на електронний військово-обліковий документ або роздруківку.

Надалі підтвердженням факту наявності відстрочки від мобілізації буде відповідний розділ у документі в "Резерв+".

