Через повітряні кулі з Білорусі три дні поспіль було порушено роботу аеропорту Вільнюса.

Литва почне збивати повітряні кулі (метеозонди) з Білорусі, якщо вони потраплятимуть у повітряний простір країни. Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інга Ругінене, пише LRT.

У виданні нагадали, що ввечері 26 жовтня третій день поспіль через метеозонди з Білорусі було порушено роботу аеропорту Вільнюса. У зв'язку з цим Ругінене скликала 27 жовтня засідання Комісії з національної безпеки.

"Ми не тільки обговорили, що сталося за вихідні, що спрацювало, які заходи не спрацювали, а й розробили чіткий алгоритм наших подальших дій", - сказала вона журналістам.

Також Ругінене поділилася, що МЗС Литви спільно з союзниками в Європейському Союзі узгодять пакет додаткових санкцій проти Білорусі.

"Це буде зроблено найближчим часом. Ми також активно консультуємося і спілкуємося з нашими союзниками і сусідами - Польщею і Латвією. Будь-які наші дії також узгоджуються з ними, ми не діємо як окрема держава, ми частина НАТО і ЄС. Ми координуємо з ними все, що робимо", - підкреслила прем'єр Литви.

Крім того, Ругінене додала, що уряд Литви підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін. Проте передбачено й винятки.

"Це означає, що дипломати і дипломатична пошта зможуть пересуватися, наші громадяни і громадяни ЄС також зможуть приїжджати до нас із Білорусі, але все інше пересування буде закрито. Таким чином ми посилаємо сигнал Білорусі і говоримо, що ніяких гібридних атак тут не потерпимо, ми вживемо всіх найсуворіших заходів для припинення подібних атак", - заявила прем'єр Литви.

Аеропорт Вільнюса закривали через наліт повітряних куль із Білорусі - що відомо

Нагадаємо, що в ніч із 21 на 22 жовтня 2025 року аеропорт литовської столиці Вільнюса призупиняв повітряний рух через проникнення в її повітряний простір десятків повітряних куль із контрабандою з Білорусі. Це був другий випадок закриття найбільшого аеропорту країни через подібний інцидент за місяць. До цього 5 жовтня гелієві кулі з контрабандними цигарками також призвели до скасування і затримок рейсів.

За словами глави Національного центру реагування на кризові ситуації Литви Вільмантаса Віткаускаса, масовий приліт метеокуль з Білорусі виглядає як скоординована операція.

