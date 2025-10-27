Авторка тексту диктанту зауважила, що учасників його написання "попереджали", що легко не буде.

Рекордсменка з написання радіодиктантів національної єдності Христина Гоянюк розкритикувала цьогорічний текст і те, як його продиктували.

Як зазначає "Суспільне Культура", 77-річна Гоянюк - зі Львова, вона пише радіодиктант 26 років поспіль. Жінка кілька разів ставала переможницею радіодиктанту національної єдності - і майже щоразу пише його без помилок.

Водночас Гоянюк поділилася не надто позитивними враженнями від цьогорічного флешмобу. "Навіть боюся висловити хоч щось, щоб не сказати дуже погано. За 26 років це перший диктант, який звалив мене наповал. Недобре прочитаний - і сам текст дурнуватий", - сказала вона.

Зауважується, що авторкою тексту "Треба жити" стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а дикторкою - акторка Наталія Сумська.

Гоянюк висловила думку, що "краще б диктант зачитав Павло Вишебаба" - письменник та військовий, який надиктовував текст торік. "За ним хоч були зрозумілі розділові знаки", - пояснила вона.

Своєю чергою, Кузнєцова у Facebook написала, що радіодиктант "справді єднає". "Зараз всі обʼєднані ідеєю, що важко читали і що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі обʼєднаються під гаслом "Нащо там кома?". Це диктант національної єдності. Вас попереджали!", - зауважила вона.

Радіодиктант-2025 писала і кореспондентка УНІАН Тетяна Поляковська, яка багато років пише його і старається не пропускати. Вона також була здивована тій швидкості, з якою начитувався текст, а особливо - на початку.

Крім того, в одному з речень під час начитування в певний момент було випущено великий його шматок, що викликало плутанину. А також щонайменше два речення начитувалися з деякими відмінностями, коли надиктовувалися, а потім - перевірялися.

У соціальних мережах бурхливо відреагували на цьогорічний диктант жартами та мемами. Зокрема, прозвучали фрази, що хоч текст і був "дуже цікавий", але "прифігіли" зі швидкості читання, та критика того, що у якості диктора було обрано акторку.

Також користувачі соцмереж зазначають, що Сумська гарно читала текст, утім для диктанту це було "не зовсім те, що треба".

Крім того, дехто пожартував, що бажає усім, аби збори для війська закривалися так само швидко, як Сумська читала радіодиктант.

