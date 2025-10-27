Аналітики очікують дефіциту міді замість профіциту.

Аналітики підвищили свої прогнози щодо цін на мідь на 2026 рік. Збої в роботі копалень посилили побоювання з приводу дефіциту і нестачі металу на ринку, пише Reuters.

На початку жовтня ціна на мідь на Лондонській біржі металів (LME) сягнула максимального рівня за більш ніж 16 місяців після появи новин про проблеми на копальнях в Індонезії, Конго і Чилі. Так, мідь з початку року подорожчала на 25%.

Згідно із середнім прогнозом аналітиків, у 2026 році середня ціна на мідь на LME становитиме 10 500 доларів за тонну, що на 7,2% вище за прогноз у 9796 доларів, зроблений у липні.

"Ми очікуємо, що мідь збереже свої нещодавні досягнення і утримає їх до 2026 року і далі. Недавні події вказують на те, що ринок рафінованої міді почне скорочуватися раніше, ніж ми прогнозували", - сказав експерт EIU Метью Шервуд.

Другий за величиною мідний рудник у світі, Grasberg в Індонезії, призупинив роботу минулого місяця після того, як селеві потоки затопили майданчик, що призвело до загибелі семи робітників.

Ціни на алюміній

При цьому базова ціна на алюміній з початку року зросла на 14%, що частково зумовлено побоюваннями щодо поставок, оскільки виробництво в Китаї, який є найбільшим виробником, дуже близьке до встановленого урядом обмеження в 45 мільйонів тонн на рік.

"З погляду витрат і поставок, низка чинників, імовірно, підтримуватиме ціни на алюміній у середньостроковій і довгостроковій перспективі", - сказав Судакшина Уннікрішнан зі Standard Chartered.

Очікується, що 2026 року середня ціна на алюміній на LME становитиме 2679 доларів за тонну, що на 3% вище за прогноз попереднього опитування.

Ціни на цинк

Запаси цинку на LME цього року скоротилися на 85%, але за той самий період еталонні ціни в основному залишилися незмінними, оскільки аналітики не вважають низькі запаси показовими для глобального ринку.

"Ми очікуємо поліпшення пропозиції з копалень у міру нарощування виробництва на нових копальнях, таких як Кіпуші, що може стримати зростання цін", - сказала Нана Адвоа Серебу з RBC.

Аналітики очікують, що у 2026 році середня ціна на цинк на LME становитиме 2838 доларів за тонну, що на 2,2% вище за попередній прогноз.

Ціни на метали - останні новини

21 листопада стало відомо, що ціни на базові метали трохи піднялися. Цьому сприяло можливе послаблення торговельної війни між США та Китаєм напередодні зустрічі лідерів двох найбільших економік світу.

Зазначається, що багато великих світових трейдерів переживають свій найприбутковіший рік за всю історію, оскільки ціни торгуються на рекордно високому рівні або близькому до нього.

