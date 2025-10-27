Місто Родинське Покровського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомили на офіційній Telegram-сторінці 14-ї бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна Нацгвардії "Червона Калина" 1-го корпусу Нацгвардії "Азов".
"В черговий раз росіяни заявили про "взяття" населеного пункту, який контролюється українськими захисниками. Наразі ж під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів.
"Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі", - повідомляють в бригаді.
Також у бригаді продемонстрували відео, де екіпаж БТР батальйону "Ягуар" бригади "Червона Калина" знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського.
Бої за Родинське
Як повідомляв УНІАН, ще в серпні 2025 року росіяни зосереджувались на захопленні Родинського, що в тилу Мирнограда і Покровська Донецької області. Аналітики проєкту DeepState зазначали, що взяття цього населеного пункту дало б змогу окупантам відкрити додатковий напрямок для спроб заходу в зазначені міста.
Вчора російська пропаганда заявила, що російські війська буцімто контролюють місто Родинське. При цьому посилалися на відео зі смертником-прапороносцем, який заскочив у місто з триколором і його встигли зафільмувати до того, як він був ліквідований.
Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначає, що ситуація в самому Покровську Донецької області важка, російські окупанти збільшили чисельність своїх військ біля міста, але не можна сказати, що вони десь в місті закріпилися. За його словами, заяви росіян, що в районі Покровська оточено 31 український батальйон, є нісенітницею.
Жмайло повідомив, що там росіяни збільшили чисельність своїх сил і їх десь в 6-10 разів росіян більше, ніж бійців Сил оборони.