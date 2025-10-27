В місті вільно пересувається українська бронетехніка, що спростовує заяви росіян про контроль над ним.

Місто Родинське Покровського району Донецької області перебуває під контролем Сил оборони України. Про це повідомили на офіційній Telegram-сторінці 14-ї бригади оперативного призначення ім. Івана Богуна Нацгвардії "Червона Калина" 1-го корпусу Нацгвардії "Азов".

"В черговий раз росіяни заявили про "взяття" населеного пункту, який контролюється українськими захисниками. Наразі ж під їхнім контролем перебуває лише кількість набоїв декількох піхотинців, які зайшли на околиці міста", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бійці "Червоної Калини" продовжують зачистку міста від окупантів.

"Проводиться пошук і ліквідація всіх бажаючих встановити "триколор" на українській землі", - повідомляють в бригаді.

Також у бригаді продемонстрували відео, де екіпаж БТР батальйону "Ягуар" бригади "Червона Калина" знищує російську піхоту, яка засіла в покинутих будівлях Родинського.

Бої за Родинське

Як повідомляв УНІАН, ще в серпні 2025 року росіяни зосереджувались на захопленні Родинського, що в тилу Мирнограда і Покровська Донецької області. Аналітики проєкту DeepState зазначали, що взяття цього населеного пункту дало б змогу окупантам відкрити додатковий напрямок для спроб заходу в зазначені міста.

Вчора російська пропаганда заявила, що російські війська буцімто контролюють місто Родинське. При цьому посилалися на відео зі смертником-прапороносцем, який заскочив у місто з триколором і його встигли зафільмувати до того, як він був ліквідований.

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначає, що ситуація в самому Покровську Донецької області важка, російські окупанти збільшили чисельність своїх військ біля міста, але не можна сказати, що вони десь в місті закріпилися. За його словами, заяви росіян, що в районі Покровська оточено 31 український батальйон, є нісенітницею.

Жмайло повідомив, що там росіяни збільшили чисельність своїх сил і їх десь в 6-10 разів росіян більше, ніж бійців Сил оборони.

