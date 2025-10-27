Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,97 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 28 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,07 гривні за долар. Таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також послабилася. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,97 гривні за один євро, тобто гривня втратила одразу 20 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,09/42,11 грн/дол., а євро - 48,98/48,99 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 27 жовтня зріс на 10 копійок і складав 42,20 гривні за долар, а курс євро подорожчав одразу на 35 копійок і складав 49,35 гривні за євро. При цьому продати американську валюту можна було за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становив 42,20 гривніза долар, а продати американську валюту можна було за курсом 42,08 гривні. Що стосується курсу євро, то він в обмінниках сьогодні складав 49,30 гривні за євро, а курс продажу – 49,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

