У російській версії відео MrBeast про Україну зникла згадка про війну, що викликало хвилю критики в мережі.

Американський блогер і філантроп MrBeast (Джеймс Дональдсон) опинився в центрі скандалу після виходу свого нового відео. У ролику він показав, як рятує тварин у різних країнах світу, зокрема й в Україні.

Фоловери помітили, що в російській версії перекладу зникла згадка про війну, через яку українські зоопарки опинилися під загрозою. В оригіналі MrBeast говорить:

"Ми вирушили до України, де роки війни зруйнували зоопарки, залишаючи левів виживати в імпровізованих притулках. Оскільки вони все ще перебувають під загрозою триваючої війни, ми вивеземо їх звідси".

У російському ж перекладі ця частина звучить інакше: "Ми вирушили через увесь світ туди, де нещасні леви живуть у саморобних сховищах".

Таким чином, згадку про війну Росії проти України повністю прибрали. Це викликало хвилю обурення у мережі — користувачі звинуватили блогера у спробі догодити російській аудиторії та замовчуванні очевидних фактів. Сам автор відео не коментував це.

Деталі скандального відео

Зазначимо, що відео "I Saved 1000 Animals From Death" ("Я врятував 1000 тварин від смерті" - УНІАН) за добу зібрало майже 40 мільйонів переглядів. У ньому троє левів із України були перевезені до Африки, де отримали новий дім у просторому заповіднику.

MrBeast є найпопулярнішим ютубером у світі — його канал має понад 448 мільйонів підписників і перекладається 24 мовами. За даними Forbes, у 2024 році він став найвисокооплачуванішим блогером, заробивши близько 85 мільйонів доларів на рік.

