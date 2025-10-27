З моменту початку шатдауну у США затримки часто перевищують середній рівень.

У неділю, 26 жовтня, у США затримали тисячі рейсів, що пов’язано з нестачею диспетчерів повітряного руху та зупинкою роботи федерального уряду, повідомляє Reuters.

Згідно з даними FlightAware, вебсайту для відстеження авіарейсів, 26 жовтня у США було зафіксовано понад 8000 затримок рейсів – це суттєве зростання порівняно з приблизно 5300 25 жовтня.

Компанії Southwest Airlines довелося 26 жовтня затримати 45% рейсів, або близько 2000. В American Airlines затримали близько 1200 рейсів, тоді як у United Airlines – 739.

Відтоді, як уряд США припинив роботу, кількість затримок часто перевищує середній показник.

Нагадаємо, 1 жовтня федеральний уряд США розпочав припинення роботи через те, що Конгрес не спромігся прийняти бюджет на 2026 фінансовий рік.

Через шатдаун близько 13 тисяч авіадиспетчерів і близько 50 тисяч співробітників Адміністрації транспортної безпеки (TSA) змушені працювати, не отримуючи зарплати.

У Федеральному авіаційному управлінні США відмічають нестачу авіадиспетчерів, що призводить до виснаження тих, що залишилися.

Припинення роботи американського уряду вплинуло і на міжнародні відносини. Шатдаун загрожує переговорами щодо постачання зброї Україні. Сотні тисяч федеральних службовців довелося відправити у відпустку, тому зустрічі з українськими представниками зірвалися.

Також повідомлялося, що через шатдаун у низці американських федеральних установ починаються масові звільнення. Принаймні частина установ опинилася під ударом нібито через політику "різноманітності, рівності та інклюзивності".

