Стали відомі найбажаніші країни для переїзду у 2025 році

Для тих, хто розглядає можливість переїзду за кордон, було названо найбажаніші країни світу для цього. Про це пише Daily Mail.

Експерти 1st Move International склали зручний список країн, які опинилися в перших рядах у списку країн, бажаних для переїзду.

Зазначається, що аналіз даних глобального пошуку Google показав, що Канада посіла перше місце з 269 220 запитами про переїзд цього року. Країна обійшла 74 інших напрямки, включених у дослідження. Це популярне місце посідає перше місце другий рік поспіль і продовжує приваблювати людей своїми природними ландшафтами, що захоплюють дух, і високою якістю життя.

Австралія посіла друге місце з 207 900 пошуковими запитами від охочих переїхати заради її прекрасних пляжів і спокійного способу життя. Тим часом, Ірландія посіла третє місце з 179 400 пошуковими запитами про можливий переїзд на Смарагдовий острів. Нова Зеландія посіла четверте місце з 177 700 запитами, а Японія - п'яте з 172 880 пошуковими запитами. Португалія посіла шосте місце, Коста-Ріка - сьоме, а Іспанія - восьме. Нідерланди посіли дев'яте місце з 127 100 запитами, а Таїланд - десяте з 126 960.

Цікаво, що дослідження також показало, що Америка виявилася найпопулярнішим місцем для переїзду жителів Великої Британії. Далі йдуть ОАЕ та Австралія. Що стосується Америки, то найпопулярнішим містом для пошуку серед британців був Нью-Йорк, куди також надійшло найбільше запитів на переїзд за останні два роки. Лос-Анджелес і Маямі також виявилися популярними пошуковими запитами у жителів Великої Британії.

Керуючий директор Майк Харві поділився своїми думками про те, яких тенденцій переїзду нам слід очікувати:

"Дивлячись на перспективи переїздів у 2026 році, ми очікуємо, що багато хто з найпопулярніших напрямків для переїзду у світі збережуть свою високу привабливість. Ми спостерігаємо чітку послідовність у рейтингу: такі країни, як США, Об'єднані Арабські Емірати та Австралія, залишаються фаворитами серед британських переїжджих".

Він зазначив, що Канада також не демонструє ознак уповільнення, демонструючи стабільні високі результати з року в рік.

"Однак особливо цікава привабливість невеликих країн, орієнтованих на сучасний спосіб життя, таких як Кіпр і Нова Зеландія, що зберігається. Ці напрямки пропонують більш розмірений темп життя, не жертвуючи при цьому можливостями, що стає все більш важливим для переїздів в останні кілька років", - додав експерт.

Фінляндію було названо одним із 25 найкращих напрямків для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet. А в березні Фінляндію восьмий рік поспіль визнали найщасливішою країною світу, згідно з World Happiness Report 2025.

