Зустріч Орбана і Трампа відбудеться у Вашингтоні в другій половині наступного тижня.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан збирається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише Bloomberg.

За словами голови МЗС Угорщини, ключовою темою зустрічі стане обговорення американських санкцій проти російської нафти. Сійярто заявив, що Угорщина оцінить їхній "юридичний і фізичний вплив".

"За необхідності прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні", - сказав він журналістам.

Сіярто зазначив, що зустріч Орбана і Трампа відбудеться у Вашингтоні в другій половині наступного тижня. Він не назвав точної дати зустрічі.

Нові санкції США обвалять експорт нафти з Росії - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нові санкції США проти компаній "Роснефть" і "Лукойл" можуть скоротити експорт нафти з РФ на 50%. За його словами, це призведе до втрати доходів у розмірі до 5 мільярдів доларів на місяць.

Зеленський додав, що російський диктатор Володимир Путін не здасться, якщо США не посилять тиск на Москву. У зв'язку з цим він вважає важливою зустріч Дональда Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

