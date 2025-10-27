Новинка отримала флагманський Snapdragon 8 Elite Gen 5, велику батарею на 7300 мАг і, вперше, 165 Гц у смартфоні.

OnePlus представила свій перший смартфон на топовому чипі Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинка отримала найпередовіші рішення в індустрії і на сьогодні є єдиним неігровим смартфоном з кадровою частотою 165 Гц.

За словами виробника, головний акцент в OnePlus 15 зроблено на геймерських можливостях. Деякі ігри вже адаптовані для 165 fps, а температура навіть у найбільш "важких" сценах не перевищує 40 градусів завдяки системі охолодження Glacier Cooling з аерогелем "космічного класу".

Характеристики OnePlus 15:

Габарити: 161,42×76,67×8,2 мм, 215 грамів, IP69K.

161,42×76,67×8,2 мм, 215 грамів, IP69K. Дисплей: 6,78", LTPO-OLED, 2772×1272, 1-165 Гц, рамки з усіх боків – усього 1,15 мм.

6,78", LTPO-OLED, 2772×1272, 1-165 Гц, рамки з усіх боків – усього 1,15 мм. Процесор: Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Snapdragon 8 Elite Gen 5. Пам'ять: 12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ ПЗП UFS 4.1.

12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ ПЗП UFS 4.1. Камери: 50 Мп Sony IMX906, f/1.8, OIS (основна), 50 Мп, f/2.0, кут огляду 116° (ширік), 50 Мп, f/2.8, OIS (телевик, 3,5× оптичний зум), 32 Мп, f/2.4 (фронтальна).

50 Мп Sony IMX906, f/1.8, OIS (основна), 50 Мп, f/2.0, кут огляду 116° (ширік), 50 Мп, f/2.8, OIS (телевик, 3,5× оптичний зум), 32 Мп, f/2.4 (фронтальна). Акумулятор: 7300 мАг, швидка зарядка 120 Вт, бездротова зарядка 50 Вт.

Також смартфон отримав ультразвуковий датчик відбитків, стереодинаміки, потужний вібромотор і вологозахист IP69K. Працює апарат на ColorOS 16 (Android 16) з ШІ-функціями та підтримкою дублювання екрана на Mac і ПК.

Ціни OnePlus 15 починаються з позначки 3999 юанів, $560 (~23 500 грн), що робить новинку дешевшою за попередника і прямих конкурентів.

Водночас OnePlus продовжує розгортання Android 16 для вже випущених смартфонів. Обіцяють оновлений інтерфейс і глибшу інтеграцію штучного інтелекту в прошивку.

Як УНІАН уже писав, очікуваний флагман Galaxy S26 Ultra від Samsung отримає кастомну версію Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, що працює на рекордних частотах 4.74 ГГц.

