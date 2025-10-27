Вартість перевезення російської нафти злетіла після санкцій США.

Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, відмовляються від роботи з російськими нафтовиками через санкції США. Вартість перевезення "чорного золота" зростає, повідомляє Moscow Тimes.

Зазначається, що грецькі компанії, які у 2025 році щомісяця експортували від 10 до 20 мільйонів барелів, у жовтні, за даними джерел Reuters, знизили до мінімуму обсяг перевезень "чорного золота".

І це не єдина погана новина для Росії. Транспортування нафти для країни-бензоколонки обходиться все дорожче.

Наразі російський сорт Urals перевозитимуть здебільшого танкери "тіньового флоту". Однак після введення нових санкцій США перевезення однієї партії Urals з Приморська і Усть-Луги в індійські порти подорожчало до 8 млн доларів проти 7 млн доларів за рейс на початку місяця. При цьому окремі перевізники підняли ціни до 10 млн доларів за рейс.

Moscow Тimes з посиланням на підрахунки фінського центру CREA зазначає, що "тіньовий флот" перевозить приблизно половину російської нафти.

"Залишок транспортують танкери, які або належать власникам із країн G7, або застраховані західними країнами", - зазначають журналісти.

Насамперед це грецькі судна, які залюбки возили російську нафту, якщо дотримувалися "стелі цін", зазначав головний директор з енергетичного напряму російського фонду "Інститут енергетики та фінансів" Олексій Громов. Зараз цей ліміт становить 47,6 долара за барель.

Санкції США проти Росії - останні новини

22 жовтня США запровадили санкції проти компаній "Роснефть" і "Лукойл". Зазначається, що, окрім "Роснефти" і "Лукойла", під санкційний удар потраплять компанії, які прямо або на 50% і більше належать цим гігантам, навіть якщо вони не внесені до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і шість - "Лукойла". У результаті акції нафтових гігантів почали падати.

Володимир Путін назвав санкції спробою чинити тиск на Росію і додав, що жодна країна, яка себе поважає, нічого не робить під тиском. Однак після введення обмежень щодо російських нафтових гігантів головний парламентер Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США для проведення переговорів.

