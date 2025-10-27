Один зі сценаріїв передбачає випуск країнами ЄС спільного боргу на десятки мільярдів євро.

Після невдалих перемовин на саміті у Брюсселі почали обговорювати альтернативні механізми фінансової підтримки Києва. Про це повідомляє Politico, посилаючись на трьох дипломатів Європейського Союзу.

Зараз Єврокомісія готує документ, який повинен забезпечити стабільність української економіки. У проекті документа розглядають три сценарії:

випуск загального боргу із залученням десятків мільярдів євро;

"‎репараційну позику"‎ під заставу російських активів;

припинення подальшого фінансування України взагалі.

Останній варіант підтримує лише Угорщина.

Багато країн ЄС вже мають велику заборгованість, тому більшість із них розглядають "репараційний кредит" з використанням заморожених активів Росії, як найбільш бажаний варіант.

"Який сенс обговорювати альтернативні рішення? Це ("репараційний кредит", – УНІАН) – єдине, що у нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього", – зазначив співрозмовник Politico.

Механізм "‎репараційної позики"‎ - нова практика для інститутів ЄС, тому, на думку експертів, період турбулентності у відносинах між Україною і Європою тільки починається‎.

Фахівці попереджають, що за відсутності нових коштів Київ може зіткнутися з гострою нестачею фінансів вже до кінця першого кварталу 2026 року. Тож рішення щодо подальшого фінансування України хочуть прийняти якомога скоріше.

Заморожені активи Росії – останні новини

Раніше стало відомо, що у Європейському Союзі відклали до грудня рішення щодо використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку РФ для допомоги нашій країні. Це сталося після того, як Брюссель (основна частина грошей ЦБ, що потрапили під санкції, зберігається у Бельгії) зажадав гарантій, що не він нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами.

За словами міністра оборони і зовнішньої торгівлі Бельгії Тео Франкена, конфіскація заморожених активів Росії може завдати серйозної шкоди економіці Бельгії. Більше того – Москва нібито може сприйняти такий крок як "акт війни".

