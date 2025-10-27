Віталій Зайченка зазначив, що відключення світла плануються під час вечірнього піку споживання електроенергії.

НЕК "Укренерго" було змушено запровадити графіки аварійних відключень 27 жовтня в окремих областях України та Києві. Рішення прийнято, тому що споживання зросло більше, ніж очікувалося, через хмарну погоду.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник диспетчера енергосистеми Віталій Зайченко.

За його словами, на сьогодні попередньо планувалося застосувати лише графіки обмеження потужності для промислових споживачів, без відключення населення. Однак ці заходи виявилися неефективними за поточних погодних умов.

"Тому ми були змушені ввести графіки аварійних відключень, які з часом перейдуть на погодинні (станом на зараз вже перейшли, – УНІАН), щоб споживачі розуміли, за яким графіком отримуватимуть світло", - пояснив Зайченко.

Він додав, що відключення плануються в періоди пікового споживання електроенергії - з 15:00 до 19:00.

"В інші години ми сподіваємося забезпечити всіх споживачів електроенергією без обмежень", - додав очільник "Укренерго".

Відключення світла в Україні - останні новини

Після чергового масованого обстрілу енергетики 22 жовтня в низці областей України та Києві було запроваджено графіки погодинних відключень.

27 жовтня міг стати першим буднім днем за останній майже тиждень без відключень для побутових споживачів на більшості території України, однак зранку "Укренерго" запровадило аварійні відключення. За кілька годин, за командою "Укренерго", повернули графіки погодинних відключень.

