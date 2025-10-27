Москва стверджує, що готова прийняти мирну концепцію США щодо України, але очікує на відповідь Вашингтона.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Москва нібито готова рухатися вперед на основі мирної концепції, запропонованої Сполученими Штатами.

Як повідомляє пресслужба російського МЗС, Лавров заявив, що під час саміту на Алясці правитель РФ Володимир Путін "детально повторив кожен елемент" плану, який представив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

"Президент Путін запитав: "Чи це правда? Чи це так?" — і все було підтверджено", — сказав Лавров.

За його словами, після цього російський лідер висловив готовність прийняти запропоновану американську концепцію "та рухатися далі в практичному плані". Водночас, як стверджує Лавров, з боку Вашингтона прямої відповіді не надійшло.

"Сторони домовилися взяти паузу, щоб обміркувати пропозиції та обговорити підсумки переговорів із союзниками", — додав міністр.

Мирні переговори - що відомо

Раніше повідомлялося, що під час переговорів в Анкориджі США представили Росії проєкт умов для можливого припинення війни в Україні, проте деталі документу офіційно не розкривали.

Згодом Путін і Трамп нібито погодили саміт в Будапешті, але спочатку мали відбутись переговори на рівні Держдепу та МЗС РФ. Як повідомлялося, зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо "поки що відкладено". Потім Трамп оголосив, що саміту в Будапешті не буде.

Останні заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова про війну в Україні посилають чіткий сигнал про плани Росії у війні, зазначав Інститут вивчення війни.

