До Дня незалежності України у Києві облаштують художнє освітлення багатьох архітектурно-історичних об’єктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за дорученням Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до 24 серпня у столиці завершать капітальний ремонт меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років", де буде відновлено та реконструйовано зовнішнє художньо-архітектурне освітлення.

До цієї ж дати комунальне підприємство "Київміськсвітло" також обіцяє виготовити й облаштувати ілюмінаційні конструкції на вулицях Грушевського та Інститутській.

За словами першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, профільні служби уже розробили концепцію художнього освітлення фасадів, пам’яток архітектури та інших споруд. Проект цієї концепції заплановано розглянути на розширеному засіданні колегії КМДА 27 липня.

Крім того, до 31 серпня фахівці мають розробити та затвердити відповідну загальноміську програму, в якій буде названо близько 80 конкретних об’єктів, що потребують першочергового мистецького освітлення.

Вказана програма буде розрахована на п’ять років, тобто до проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Зокрема, буде встановлено освітлення Бабиного яру, Арки возз’єднання народів, пам’ятного знаку на честь Магдебурзького права на Набережному шосе, скульптури-монументу засновникам Києва, пам’ятників Григорію Сковороді, Миколі Гоголю, Лесі Українці та Олесю Гончару, Кирилівської та Андріївської церков, Видубицького монастиря, Замку Річарда, готелів "Київ", "Славута" і "Турист", приміщень десяти районних державних адміністрацій тощо.

За словами головного інженера КП "Київміськсвітло" Віктора ОНІЩЕНКА, для художньої ілюмінації міста використовуються конструкції на новітніх світових діодах. Такі ілюмінації встановлено, зокрема, на усіх столичних мостах.