ВАЗ врізався у Таврію: водії загинули

У Криму на автодорозі Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч у дорожньо-транспортній пригоді двоє людей загинули і двоє дістали травми.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ Криму.

За даними Державтоінспекції, автомобіль ВАЗ-21104 виїхав на смугу стрічного руху, де врізався в автомобіль ЗАЗ-110217.

Внаслідок дорожньої аварії загинув водій ВАЗу (житель Єнакієвого, 1949 року народження) і водій ЗАЗу (жителька міста Бровари, Київської області, 1977 року народження). Крім того, в ДТП травми різного ступеня тяжкості одержали пасажири ЗАЗу - жителі міста Бровари, 2002 і 1973 років народження.

За даними ДАІ автономії, минулої доби в Криму сталося 17 ДТП, в яких троє людей загинули і 24 були травмовані.