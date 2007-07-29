Гламурний забіг: 100 метрів на шпильках (11 фото)

28 липня 2007 р. у п`ятьох містах Росії відбувся другий за ліком "Забіг на шпильках". За умовами змагання участниці мали пробігти сто метрів у взутті з підборами не нижче 9 сантиметрів. Переможниці одержали сертифікати на суму в 100 000 рублів у Москві і 50 000 рублів в інших містах, а учасниці, що посіли другі і треті місця, одержали призи і подарунки від партнерів заходу. Крім того, встановлені спеціальні номінації – "Найгламурніша учасниця", "Кращі шпильки", "Воля до перемоги". У змаганнях в Москві взяли участь більше 70 дівчат.

Перед стартом

Забіг

Фініш

Фото Олександр Котомін / Лента.ру