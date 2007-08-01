Узбережжя поблизу Казантипу завалене мертвою рибою

В Азовському морі в районі Казантипу (Рибацька затока, Керченський півостров) останні два дні спостерігається масова загибель риби. Про повідомив заступник директора Інституту біології південних морів НАНУ (м. Севастополь), керівник експедиції цього інституту Олександр БОЛТАЧОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, під час експедиції, метою якої є оцінка стану іхтіофауни, виявлено, що від 50 до 150 метрів прибережного дна на сьогодні вкрито мертвою рибою, яку прибило до берегу.

Як зазначив керівник експедиції, риба гине внаслідок масового відмирання (через температуру води в цьому районі в межах 29-30 градусів) мікроводоростей і, як результат, зникнення кисню в придонному прошарку моря. „Все гниє, бичок, тюлька викидаються на берег, і якщо ще 2-3 дні не буде вітру, штормової погоди, то наслідки для іхтіофауни тут будуть катастрофічні”, - наголосив він.

О.БОЛТАЧОВ також додав, що на початку червня тут вже була схожа ситуація. За його словами, експедиція Інституту біології південних морів НАНУ далі працюватиме в районі мису Опук (Керченський півострів) і в районі Карадагу (Кримське узбережжя).