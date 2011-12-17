Яхта з російсько-українським екіпажем везе коньяк на Південний полюс

05:56, 17 грудня 2011
Разное
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"Скорпіус" іде на кілька рекордів

Яхта «Скорпіус» з російсько-українським екіпажем на борту, що здійснює похід до полюсів Земної кулі, взяла курс на Антарктиду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Севастополі перший заступник голови міськдержадміністрації Сергій САВЕНКОВ, який є координатором походу.

«Після вимушеної стоянки в бразильському порту Ріо-де-Жанейро яхта «Скорпіус» узяла курс на Ушуая (Аргентина – УНІАН), звідки після короткого відпочинку і поповнення запасів моряки вирушать у море Роса, а потім до берегів Антарктиди», - сказав С.САВЕНКОВ.

За його словами, «заходження «Скорпіус» у Ріо-де-Жанейро було вимушеним: 9 листопада під час переходу через Атлантичний океан на яхті розірвалося надвоє одне з вітрил – генакер. Через чотири дні було пошкоджено ще одне вітрило - генуя. Після шторму виникли проблеми і з радаром. Тому екіпаж прийняв рішення зайти в бразильський порт для ремонту».

Як додав С.САВЕНКОВ, під час сеансу зв'язку з капітаном яхти Сергієм НИЗОВЦЕВИМ з'ясувалося, що екіпажу все ж таки вдалося полагодити за допомогою бразильських майстрів вітрила, одержати деталі для ремонту радара, і після випробувань вийти в океан.

За його словами, яхта вибилася з графіка переходу, тому зараз екіпаж намагається за рахунок збільшення ходу «вписатися» в графік і скоротить стоянку в Ушуая.

Як розповів С.САВЕНКОВ, С.НИЗОВЦЕВ повідомив про те, «що хоче пронести російський і український прапори Світовим океаном і поставити їх в Антарктиді, встановити світові рекорди». Тому, зазначив С.САВЕНКОВ, міськадміністрація «супроводжує цю яхту і сподівається, що вона благополучно завершить своє навколосвітнє плавання і повернеться до Севастополя».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня з Севастополя в навколосвітнє полярне плавання під вітрилами вирушила яхта «Скорпіус» з російсько-українським екіпажем на борту.

За словами капітана і власника яхти росіянина С.НИЗОВЦЕВА, мета плавання – «зробити два полярні кругосвітні плавання, навколо Антарктики і навколо Арктики, встановити кілька рекордів. Крім того, ми виконуємо кілька наукових завдань».

Бюджет експедиції становить 2 млн. євро. Автономність плавання яхти - 2,5 тисячі морських миль, вона оснащена сучасним устаткуванням, зокрема рятувальним.

Учасники експедиції планують побувати в українських полярників на станції «Академік Вернадський», везуть їм, зокрема, коньяк українського виробництва.

Повернення «Скорпіуса» до Севастополя заплановане на березень 2013 року.

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