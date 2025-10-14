Власники електромобілів Tesla можуть стежити за тим, як швидкість або рельєф місцевості впливають на запас ходу.

Деякі водії продовжують уникати електромобілів, оскільки побоюються, що вони здатні проїхати лише невелику відстань без підзарядки, яка може зайняти кілька годин. Проте сучасні електричні моделі мають досить великий запас ходу.

У Supercar Blondie розповіли, яку відстань здатні проїхати електромобілі Tesla лише з 1% заряду. З'ясувалося, що цього може бути достатньо для того, щоб дістатися до найближчої зарядної станції.

Незалежні тести показали, що з 1% заряду батареї автомобілі Tesla в середньому здатні проїхати від 3 до 5 кілометрів. Проте реальний показник варіюється залежно від погодних умов і швидкості руху.

Теоретично, електрокар Tesla Model 3 Long Range із заявленим запасом ходу 531 км може проїхати на 1% заряді близько 5,3 кілометра. Проте ця цифра може швидко скоротитися в холодну погоду або під час руху на високій швидкості, підкреслили у виданні.

Крім того, електромобілі Tesla здатні їхати навіть за нульового рівня заряду батареї. Проте в такому разі електрокар не зможе проїхати кілька кілометрів.

У виданні порадили власникам електромобілів Tesla використовувати додаток Energy App, який показує, як швидкість, рельєф місцевості та використання електронних систем автомобіля впливають на витрату енергії.

Tesla представила свої найдешевші електромобілі

Раніше компанія Tesla представила свої найдоступніші автомобілі - Model Y Standard і Model 3 Standard. Вони засновані на оновлених моделях, але позбулися багатьох стандартних опцій.

Заявлений запас ходу Tesla Model Y Standard і Model 3 Standard становить приблизно 515 кілометрів. Model Y Standard коштує 39 990 доларів, а Model 3 Standard - 36 990 доларів.

