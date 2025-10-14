Примітно, що в Росії заперечили інформацію про несправності у підводного човна "Новоросійськ".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оригінально прокоментував стан одного з підводних човнів Росії, який був змушений спливти через технічні проблеми поблизу Франції, пише Reuters.

Видання зазначає, що в заяві Чорноморського флоту Росії йдеться, що російська дизельна субмарина "Новоросійськ" піднялася на поверхню біля берегів Франції, щоб дотриматися правил навігації. Таким чином, в Росії спробували спростувати повідомлення про те, що човен зазнав серйозної несправності.

Однак, влада Нідерландів на минулих вихідних повідомила, що російську субмарину "Новоросійськ" помітили на буксирі в Північному морі, що не відповідає заяві Чорноморського флоту РФ.

"Зараз, по суті, російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Є лише одна пошкоджена російська субмарина, яка повільно повертається додому з патрулювання", - зазначив Рютте.

Також генсек НАТО додав, що ця ситуація більше нагадує комедію, а не шпигунську драму та згадав роман Тома Кленсі "Полювання на "Червоний жовтень". В книзі назва сучасного радянського підводного човна вказана саме "Червоний жовтень".

"Сьогодні це більше схоже на пошуки найближчого механіка", - зауважив Рютте.

Раніше УНІАН повідомляв, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що якщо Росія буде "настільки дурною", щоб напасти на НАТО, тоді це буде відкрита війна між РФ і Альянсом. Водночас, Рютте висловив сподівання, що цього ніколи не станеться. Також він висловив думку, що ймовірна війна між Росією і НАТО відрізнялася б від тої, яка зараз триває між Росією та Україною. Генсек НАТО відмовився розповідати деталі, щоб не давати Росії інформаційних переваг.

Також ми писали, що капітан 1-го рангу запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко заявив, що Росія не вчинила ніяких порушень, пов'язаних з підводним човном "Новоросійськ" з погляду міжнародного морського права. Риженко пояснив, що підводні човни мають проходити цю протоку в надводному положенні, але нерідко роблять це в підводному положенні. Він додав, що місяць тому були повідомлення про те, що він має проблему з паливною системою. Риженко зазначив, що у Середземному морі можливості відремонтувати таку поломку немає.

