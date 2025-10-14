За даними Суспільне Харків, в результаті атаки є шестеро постраждалих.

Вночі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста, повідомляє ДСНС України в Telegram-каналі.

"Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання", - йдеться в повідомленні рятувальної служби.

Також зазначається, що в результаті російської атаки є постраждалі, але їхня кількість не вказується. В ДСНС додали, що всіх пацієнтів, які перебували в момент ворожої атаки в лікарні, переведено до іншого лікувального закладу. Наразі їх обстежують медики.

При цьому, за даними видання Суспільне Харків, щонайменше шестеро людей зазнали поранень склом через російський удар по території лікарні у Харкові. В корпусах лікарні де перебували понад сотня пацієнтів, вилетіли вікна й двері. Видання зазначає, що в цьому відділенні проходили лікування хворі на діабет.

Мер Харкова Ігор Терехов розповів з місця події, що пацієнтів одразу вивели з палат до укриття. За його словами, керовані авіабомби росіян також побили лінії електропередач у місті, через що без світла залишилися близько тридцяти тисяч родин.

Раніше УНІАН повідомляв, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ситуація, яка склалася в районі міста Куп'янськ на Харківщині є найскладнішою для Сил оборони на фронті. За його словами, ворог не полишає спроб повністю захопити місто. Селезньов поділився, що варто більш уважно придивлятися до рухів ворога безпосередньо в Купʼянську.

Також ми писали, що аналітики українського моніторингового проєкту повідомили, що російським військовим вдалося окупувати населений пункт на Дніпропетровщині та просунутися на Донеччині. Також аналітики зафіксували просування російської армії поблизу населеного пункту Шандриголове на Донеччині. Вони зазначили, що уточнено лінію зіткнення у селі Малі Щербаки Запорізької області, про звільнення якого стало відомо напередодні. Зараз цей населений пункт перебуває в сірій зоні.

