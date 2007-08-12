Пікет БЮТ під Центрвиборчкомом (7 фото)

09:25, 12 серпня 2007
Разное
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Учасники пікету кажуть, що налаштовані рішуче

Кількасот людей під прапорами Блоку Юлії Тимошенко зібралися перед будинком Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ.

Напередодні ЦВК України не зміг прийняти у встановлений законом триденний термін рішення про реєстрацію кандидатів в депутати Верховної Ради, включених у виборчий список БЮТ. Приводом для такого рішення стало те, що в списку не вказане місце мешкання кандидатів.

Учасники пікету говорять, що налаштовані рішуче і збираються стояти, поки список не буде зареєстрований.

Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.

Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.

Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.

Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.

Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.

Прихильники БЮТ пікетують будівлю Центральної виборчої комісії, протестуючи проти відмови ЦВК реєструвати виборчий список БЮТ, 11 серпня 2007 р.

Фото Олександра Синиці / УНІАН

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