У Кримських горах шукають 25-річного туриста із Білорусі

До МНС надійшло повідомлення про те, що у Криму поблизу селища Гурзуф Ялтинської міської ради, на південних схилах гори Бабуган-Яйли зник 25-річний відпочивальник із Мінська, котрий 6 серпня самостійно здійснив похід у гори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні роботи ведуться силами 6 альпіністів МНС України.