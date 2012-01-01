У Севастополі на мопеді розбилася 15-річна дівчинка

У Севастополі внаслідок аварії мопеда загинула 15-річна дівчинка-пасажир.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у черговій частині Управління МВС України в Севастополі, згідно з довідкою, що надійшла з управління ДАІ, увечері 31 грудня невстановлений водій (приблизно 15-річного віку), керуючи мопедом «Хонда» (без державного номера) і рухаючись по вулиці Фадєєва з боку вулиці Степаняна, навпроти будинку 23 втратив контроль над керуванням транспортним засобом, наїхав на бордюр і перекинувся.

Внаслідок ДТП невстановлений пасажир мопеда - дівчинка приблизно 15 років від одержаних травм померла на місці події. Водія госпіталізували в 1-шу міську лікарню.

За інформацією представника чергової частини, в цілому новорічна ніч у Севастополі в криміногенному відношенні пройшла нормально, за винятком бійки на площі Нахимова за участю невеликої групи людей, внаслідок якої кілька молодих людей дістали непроникаючі ножові поранення.