Блок Вєрки Сердючки створено, але без... Андрія Данилка

Сьогодні у Києві на міжпартійному з’їзді створено виборчий блок «Блок Вєрки Сердючки «За своїх!».

Як передає кореспондент УНІАН, до блоку увійшли Ліберально-демократична партія України, партія «Жінки України» та Комуністична партія трудящих.

Делегати з’їзду близько двох годин чекали на початок післяобідньої частини з’їзду, на яку мав з’явитися артист Андрій ДАНИЛКО, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, але А.ДАНИЛКО так і не з’явився.

З’їзд проходив у Київському планетарії. Під час двогодинного очікування на артиста, зокрема, було вимкнено світло, і делегатам та гостям зібрання демонстрували зірки та планети.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам керівник блоку Ігор ДУШИН, А.ДАНИЛКО не прийшов на з’їзд через те, що ще не визначився остаточно зі своєю участю у блоці і взагалі у виборчій кампанії.

І.ДУШИН заявив, що на А.ДАНИЛКА чиниться «певний тиск, який сьогодні відчувається з усіх сторін».

Відповідаючи на запитання журналістів, хто чинить тиск, І.ДУШИН зазначив: «В адміністрації (мабуть, йдеться про Секретаріат Президента – УНІАН) косять очима на регіони (мабуть, мається на увазі Партія регіонів – УНІАН), а ті, в свою чергу, - на адміністрацію».

І.ДУШИН нагадав, що згідно з законодавством, з’їзди політичних сил з затвердження рішень про участь у виборах можна проводити до 20 серпня. Він зазначив, що саме до цього числа чекають на відповідь А.ДАНИЛКА по участь у блоці.

На запитання журналістів, чи зможе блок піти на вибори без артиста, І.ДУШИН відповів, що «торгова марка «Вєрка Сердючка» належить театру Андрія ДАНИЛКА, і право на використання бренду належить йому». За його словами, це означає: якщо А.ДАНИЛКО не дає згоди на учать у виборчій кампанії, то блок не зможе взяти участі у ній.

«Зірка вирішить, зірка велика, вона народна», - підкреслив І.ДУШИН.

Як повідомив І.ДУШИН, першим у виборчому списку блоку є саме А.ДАНИЛКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня на фестивалі "Слов`янський базар" А.ДАНИЛКО заявив, що збирається створити власну партію і стати народним депутатом. А.ДАНИЛКО розповів, що планує організувати передвиборний блок під назвою "Проти всіх". За його словами, жителі України втомилися від виборів. Співак додав, що Вєрка Сердючка може битися і кричати у Верховній Раді не гірше за нинішніх депутатів.