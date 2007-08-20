На автошляху Київ-Харків джип зіткнувся з Жигулями: 6 людей загинули

У Донецькій області в результаті дорожньо-транспортної пригоди 6 осіб загинули, ще троє важко травмовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ДАІ, ДТП сталася сьогодні о 6.20 в Артемівському районі, на 722 км. автошляху Київ-Харків-Довжанський.

За інформацією ДАІ, джип Suzuki рухався з боку Харкова у напрямі Дебальцеве. За попередньою версією, водій іномарки перевищив швидкість руху, не справився з управлінням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2101, що рухався в попутному напрямі.

В результаті ДТП загинули 24-річний водій "Жигулів", а також четверо його пасажирів, серед яких 10-річна дитина. У іномарці загинув ще один пасажир. Водій і два пасажири джипу одержали травми і були госпіталізовані.

Причини ДТП встановлюються.