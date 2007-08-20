Президент на галявині пригадав Тимошенко, Кінаха, Мороза, не називаючи імен

Думка Віктор Андрійович знову зібрав на лужку журналістів поговорити про політичне жуття-буття. Свої вступні десять хвилин Президент використав, аби наголосити важливість ідеї щодо зняття депутатської недоторканності. І повідомити, що найважливішим зараз є чесно і демократично провести вибори. «Один міністр внутрішніх справ сказав, що по вісімнадцяти народних депутатах відкриті кримінальні справи, але ми не можемо їх розслідувати, адже у них недоторканність», – повідомив Президент. Це звучало одкровенням, оскільки я особисто думала, що маючи бажання з трьох сотень парламентських мільйонерів будь-яку половину можна притягти мінімум за ухилення від податків. А тут якихось вісімнадцять. Ну, гаразд з недоторканністю.

Напевно, далася взнаки спека, бо все відбувалось якось поволі. Образними порівняннями і дотепними жартами Президент нікого не балував. Скоріше так, прийшов в плановому порядку засвідчити незмінність політичного курсу і своїх політичних симпатій. Хоча питання іноді були навіть дуже компліментарні. Наприклад, а те, що Партія регіонів імплементувала до своєї програми ваші соціальні пакети, це єдність їх курсу з НУ–НС чи чорний піар? Президент спочатку захопився розповідями про те, як вони виконуватимуть все обіцяне виборцям. «Ну а щодо чорного піару... – сказав Віктор Андрійович. – Коли я бачу дорогою до Києва три біг-борди, на яких три прориви, то я розумію, що це чиєсь бажання скомпрометувати чиїсь благородні наміри». Такий от анонімний реверанс у бік Тимошенко і не на користь Кінаха. Коли ж Ющенка запитали про те, як він ставиться до референдуму, ініційованого БЮТ, він м`яко дав зрозуміти, що референдум краще проводити після виборів, щоб не дискредитувати саму ідею.

Загалом, закликаючи всіх учасників виборів до толерантності, голова держави і сам прагнув бути толерантним. Відповідаючи на запитання про імпорт м`яса, він сказав, що сорок відсотків м`яса завозиться через одну зону, яка має дуже складну комерційну історію. Він не сказав прямим текстом, де ця загальновідома зона розташована.

Президент, не піддався спокусі використовувати галявину як трибуну, але не втримався від спокуси стомлено фиркнути в бік Мороза. Коли Віктора Андрійовича запитали про можливість висловлення Президентові недовір`я, він запевнив, що не дасть таких підстав. І зазначив, що це ініціатива сил, чиє майбутнє вже майже визначене настроями виборців, але чиє доживання стає дуже складним для нації.

Цей захід понад усе повинен мав потішити БЮТ. Президент знову публічно висловив неможливість створення широкої коаліції. «Адже Партія регіонів фактично відкликала підписи, поставлені під Універсалом». Виглядає так, що дружити в майбутньому парламенті Віктор Андрійович волітиме з БЮТ. Хоча продовжити цю тему і приперти Віктора Андрійовича ще конкретнішим питанням про параметри майбутньої коаліції журналісти не зуміли. Прес-конференцію швидко закінчили, напевно, побоялися питання про одруження нащадка? А може бути, зараз пресу Віктором Андрійовичем прагнуть частувати помалу.

Олена Мігачова