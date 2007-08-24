Амстердам - найбагатонаціональніше місто в світі

Амстердам - найбагатонаціональне місто в світі. Такого висновку дійшов муніципалітет нідерландської столиці. За даними амстердамської влади, на 1 січня ц.р. тут жили представники 177 національностей. При цьому мається на увазі громадянство, а не етнічне походження.

На другому місці в світі за цим показником - бельгійський Антверпен. У ньому живуть представники 164 національностей, в Нью-Йорку - 150, що дозволяє йому займати третє місце.

Представник 177-ї національності оселився в Амстердамі 2006 року - тоді в столиці Нідерландів влаштувався громадянин африканської держави Малаві.

В Амстердамі - 743 тисячі 104 мешканці. Серед них більше за всіх голландців, тобто людей, що мають нідерландське громадянство - 532 тисячі 548. Їх етнічне походження може дуже різним.

З іноземців, тобто людей, що не мають нідерландського громадянства, більше за все в Амстердамі живе марокканців - 64 тисячі 588 осіб, турків - 37 тисяч 421, британців - 10 тисяч 244, німців - 6 тисяч 670 і суринамців - 5 тисяч 609.

123 тисячі 204 амстердамці мають подвійне громадянство, тобто, крім нідерландського мають паспорт ще якої-небудь держави.

РІА "Новости"