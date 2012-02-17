Рятувальники МНС винесли з пожежі 103-річну бабусю

Рятувальники МНС евакуювали мешканку Криму 1909 року народження із палаючого будинку в Алупці.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС.

Пожежа сталася 15 лютого в двоповерховому будинку дореволюційної споруди, який розрахований на вісім квартир.

Вогнем було охоплено частину веранди й дах будівлі.

«Рятувальники на руках винесли 103-річну жінку з палаючого будинку. Вона не постраждала. Бабусю передали опікунам», - йдеться в повідомленні.

Пожежу, що виникла, ймовірно, через замикання електропроводки, було ліквідовано за півгодини.