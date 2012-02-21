Кличко вважає, що Росія приготувала Україні сир у мишоловці

Лідер партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО вважає повчальним для України приклад з відставкою Президента Німеччини Крістіана ВУЛЬФА через корупційний скандал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова».

На переконання лідера «УДАРу», Україна стане заможною та розвиненою країною лише після того, як у нашій державі по-справжньому запрацюють демократичні принципи. На думку В.КЛИЧКА, саме принципи демократії, свободи слова, верховенства права й поваги до закону, який має бути одним для всіх, – це те, що пропонує Україні Європейський Союз, і те, що потрібно для розбудови Української держави.

Він також звернув увагу на необхідність розпочати в Україні реальну боротьбу з корупцією серед державних чиновників, і навів приклад того, як це робиться у Європі.

«Кілька тижнів в Німеччині тривав гучний скандал – Президента Німеччини звинуватили у тому, що він, використовуючи службове становище, узяв пільговий кредит на будинок. Що обурило німецьке суспільство найбільше? Те, що Президент спробував зупинити публікацію матеріалу про свої дії у ЗМІ. Люди сприйняли це як образу, тому що є закон – і він має бути однаковим для всіх», – вважає лідер «УДАРу».

Він нагадав, що за свій вчинок Президент Німеччини Крістіан ВУЛЬФ заплатив втратою посади. На думку В.КЛИЧКА, в багатьох українських чиновників це викликало б лише посмішку, бо використовувати владу задля збагачення та маніпулювати свободою слова для них стало безкарною звичкою.

Лідер «УДАРу» зазначив, що українське суспільство вже висловило свою думку щодо необхідності подальшої євроінтеграції, тож вітчизняні політики повинні сконцентруватися на утвердженні в Україні принципів демократії.

Водночас, коментуючи перспективи у відносинах з Росією, В.КЛИЧКО сказав, що усі обіцяні пільгові умови нагадують безкоштовний сир, який буває тільки у мишоловці.