Сьогодні - День свободи слова в Інтернеті

У світі сьогодні, 12 березня, відзначається День свободи слова в Інтернеті (Online Free Expression Day).

Як повідомляє РІА «Новости», вперше цей день було проведено 2008 року міжнародною організацією «Репортери без кордонів», яка діє під патронатом ЮНЕСКО, щоб привернути увагу громадськості до проблеми вільного доступу до мережі в усьому світу.