Полювання швидко захоплює шведських жінок

Кількість жінок, що входять до Шведського союзу мисливців, зросла з 1999 року на 44%, і нині в країні їх налічується близько 14 тисяч, повідомила представник прес-служби Шведського союзу мисливців Кристина Нільсон Даг.

"Жінка і полювання в Швеції - явище не нове, але особливу увагу новому хобі жінки почали приділяти років шість-вісім тому", - сказала вона.

Співрозмовниця агентства повідомила, що в інтернеті шанувальниці полювання створили форум, на якому вони обмінюються досвідом, радами і фотографіями.

Напередодні сезону полювання, який почався в Швеції у понеділок, надрукована стаття про жіноче полювання в першій в країні газеті для жінок "JAQKT".

Хоча кількість жінок, які люблять полювання, в Швеції зростає, " зупинятися на досягнутому не варто", йдеться в публікації.

Прикладом для наслідування залишаються США, де кількість мисливиць становить близько мільйона.

Шведський союз мисливців - громадська організація, створена 1830 року. До неї входять близько 190 тисяч осіб. Організація веде активну роботу з охорони довкілля, знайомить учасників з правилами полювання. Члени Союзу також беруть участь в наукових дослідженнях, присвячених популяціям тварин. Союз видає посібники для мисливців, навчальні відеоматеріали і організовує лекції для тих, хто цікавиться природою.

РІА "Новости"