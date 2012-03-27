Самозваний генерал коїв, що хотів

У Тернополі затримано афериста, який видавав себе за генерала.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю обласного управління міліції, 39-річний уродженець Закарпаття, ще перебуваючи у в’язниці, познайомився із тернополянином, який чимало йому розповів про себе і свою родину. Відтак, звільнившись, чоловік переконав матір засудженого тернополянина, що він впливова людина, а також є родичом її першого чоловіка, після чого жінка поселила афериста у себе.

Далі він почав їздити по різних районних інстанціях, представляючись представником РНБО, МВС, Міністерства оборони, Генерального штабу. Для переконливості одягав генеральський мундир. Яку саме аферу планував провернути закарпатець, правоохоронці встановлюють.

Затримали ж його після того, як він за допомогою міліції хотів проникнути у чуже житло, представившись впливовим правоохоронцем.

Встановлено, що затриманий уже був неодноразово судимий.